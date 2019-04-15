Москва, 15 апреля, 2019, 20:30 — ИА Регнум. Высокие рейтинги Владимира Зеленского говорят о массовом разочаровании украинцев в прозападном курсе страны. Такое мнение высказала украинский политический эксперт Елена Дьяченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Порошенко утратил связь с реальностью не сейчас, а ещё в 2014 году, когда пообещал закончить войну, но всячески её продолжал. Феномен Зеленского в том, что это разочарование во всех действующих политиках, в том, что сделал Майдан, в том числе и в прозападном направлении. Это не путь на Запад, это разочарование в прозападной политике Украины. У Зеленского не будет большого манёвра, ведь суверенитет сдан США. Но с учётом того, что люди разочарованы в Майдане, он придёт к той же ситуации, что пришёл и Петр Порошенко. С таким огромным кредитом доверии разочарование в Зеленском произойдёт еще быстрее», — предрекла эксперт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, попытка сфальсифицировать итоги второго тура президентских выборов на Украине может привести к гражданской войне, заявил депутат Государственной думы России Юрий Афонин (КПРФ).