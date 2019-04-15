Лима, 15 апреля, 2019, 20:20 — ИА Регнум. Прокуратура Перу требует продлить арест бывшего президента Перу Педро Пабло Кучински, 15 апреля передает агентство Associated Press.

Urist-land.ru Коррупция

В настоящий момент экс-президент Перу арестован судом на 10 дней по делу о коррупции.

Педро Пабло Кучински обвиняется в получении взятки в $782 тыс. от бразильской строительной компании Odebrecht.

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