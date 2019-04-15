В столице Франции горит собор Парижской Богоматери
Париж, 15 апреля, 2019, 20:16 — ИА Регнум. В соборе Парижской Богоматери в центре французской столицы произошел пожар. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщают французские СМИ.
Brian Jeffery Beggerly
Очевидцы распространяют кадры пожара в социальных сетях. Судя по фотографиям, пожар довольно крупный — пламя вырывается из-под крыши собора. Над собором поднимается столб густого дыма.
Известно, что в соборе проходили реставрационные работы. Вполне возможно, что пожар начался на строительных лесах.
С прилегающих к собору территорий эвакуированы люди.
Причина пожара пока не установлена.