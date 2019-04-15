Ереван, 15 апреля, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал российские СМИ «проявлять корректность». Таким образом Пашинян, сегодня, 15 апреля, ответил на вопрос журналистов о том, что в российских СМИ его часто обвиняют в политических преследованиях, в частности, по отношению к экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, который находится под следствием и ожидает суда под арестом.

«В Армении свободны как армянские, так и российские СМИ. Хотя сейчас звучат мнения, что иностранные СМИ в Армении не должны быть настолько свободны, насколько армянские. Но каждая телекомпания должна четко осознавать, что деятельность на территории другого государства предполагает определенные рамки корректности», — цитирует Пашиняна «Новости-Армения».

Он сообщил, что рассчитывает на то, что российские телеканалы учтут эту проблему и сделают соответствующие выводы.

«Никто не ограничивает право на выражение мнения. Я говорю об информационной политике, проводимой на территории другого государства», — сказал он.

На вопрос о возможности ограничения вещания российских СМИ в Армении премьер ответил: «Нет, я думаю, что российские телекомпании учтут проблему и сделают соответствующие выводы. Но никто никого не ограничивает в праве выражения мнения. И в Армении есть подобные точки зрения. Я считаю, когда дело дойдет до суда, международное сообщество будет иметь возможность увидеть…»

На замечание о том, можно ли считать, что таким образом Россия выражает поддержку Роберту Кочаряну, Пашинян заметил: «Я не могу делать предположения, я считаю, будет правильно обратиться по этому вопросу к России».

Как сообщалось ранее, в эфире трех российских федеральных телеканалов, «Россия 24», НТВ и ТВЦ, 28 марта 2019 года были показаны репортажи, в которых была поставлена под сомнение законность уголовного дела против Роберта Кочаряна.

10 апреля депутат правящей партии фракции «Мой шаг» Нарине Тухикян на заседании постоянной парламентской комиссии по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта подняла вопрос ограничения трансляции российских телеканалов «Мир», Первый канал и «Россия 1» «в период показа антиармянских, вызывающих враждебность по отношению к армянам программ».