Киев, 15 апреля, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко предложил своему конкуренту на президентских выборах Зеленскому провести 19 апреля дополнительные дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве, заявил 15 апреля журналистам глава избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

По его словам, Порошенко предлагает своему сопернику провести 19 апреля с 16:00 до 18:00 дебаты на стадионе «Олимпийский», а затем повторить всё это на Общественном телевидении в 20:00.

Стоит отметить, что ранее представители штаба Зеленского заявляли о проведении дебатов на стадионе 19 апреля в 19:00.