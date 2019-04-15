Пекин, 15 апреля, 2019, 20:01 — ИА Регнум. Традиционная, 125-я по счету, ярмарка импортных и экспортных товаров Китая открылась в наиболее развитой в экономическом отношении южно-китайской провинции Гуандун. Как минимум половина компаний-участников представляют страны и регионы, участвующие в проекте «Пояса и пути», сообщает 15 апреля Синьхуа.

Russian.news.cn Ярмарка

В весенней сессии ярмарки, по сообщению пресс-секретаря мероприятия Сюй Вина, участвуют 650 компаний из 38 стран. Крупные экспозиции представлены Россией, Польшей, Филиппинами и Израилем.

Гуандунская ярмарка, которую иногда называют «барометром внешней торговли» Китая, продлится до 5 мая.