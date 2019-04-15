Ашхабад, 15 апреля, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Туркмения возобновила поставки природного газа в Российскую Федерацию. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает туркменский новостной сайт «Ориент» со ссылкой на источник в туркменской нефтегазовой отрасли.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Газ

По данным издания, поставки газа в Россию из Туркмении возобновились в рамках действующего 25-летнего контракта между двумя странами от 2003 года.

Стоит отметить, что действие этого контракта приостанавливалось в апреле 2009 года из-за крупной аварии на газопроводе на территории Туркмении. Возобновились поставки в январе 2010 года.

Затем, в 2016 году российский Газпром объявил о прекращении поставок газа из Туркмении. Компания заявила, что берет «коммерческую паузу». Пауза затянулась на три года.

Официального подтверждения того, что поставки газа из Туркмении в Россию возобновлены, пока нет. Также неизвестно, о каких объемах голубого топлива и его стоимости идёт речь.