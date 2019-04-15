Москва, 15 апреля, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о его позиции по Крыму.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский Крым

«Признают или не признают в штабе Зеленского референдум в Крыму, не имеет значения. Другую позицию Зеленский занять не может. Это необходимый политический ритуал, чтобы не заподозрили в измене», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

По мнению Пушкова, для России и Крыма это несущественно, поскольку «ритуальные пляски и бубны ни на что не влияют».

Напомним, ранее сегодня в предвыборном штабе Владимира Зеленского опубликовали позицию кандидата в президенты, согласно которой «Крым, безусловно, является оккупированной территорией Украины».

«Так называемый «референдум» не может считаться актом, который свидетельствует о свободном волеизъявлении жителей АРК, ведь он проходил под дулами российских автоматов и без участия значительного числа граждан крымско-татарского, украинского, даже русского и другого этнического происхождения», — говорится в заявлении.

В штабе политика также отметили, что Крым должен вернуться в состав Украины с компенсацией со стороны России за якобы нанесенный ущерб.

Официальный ответ последовал после того, как Владимира Зеленского многократно обвиняли в социальных сетях в том, что он уклоняется от ответов на «сложные вопросы», отметили в штабе.