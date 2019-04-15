Москва, 15 апреля, 2019, 20:28 — ИА Регнум. Для победы во втором туре президентских выборов на Украине Петру Порошенко придётся провести настолько масштабные фальсификации голосования, что они приведут к гражданской войне. Такое мнение высказал депутат Государственной думы РФ Юрий Афонин (КПРФ) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Владимир Зеленский и его команда провели блестящую избирательную кампанию, которая заслуживает колоссального уважения среди политтехнологов, считает Афонин. При этом лидеру первого тура выборов не нужно идти на дебаты с Порошенко, ведь дискуссию двух политиков команда Порошенко преподнесёт так, словно действующий президент вышел победителем, и под предлогом того, что украинцы поменяли свои симпатии после дебатов, попробуют организовать фальсификации в поддержку Порошенко.

«Те кукловоды, которые стоят за Зеленским, в фильм «Слуга народу» вкладывали вещи, которые будут восприниматься украинскими избирателями. Значит, очевидно, что большая часть украинских избирателей отрицательно относятся к возможному уничтожению сельского хозяйства, к тому, что страна может погрязнуть в долгах МВФ. На Украине сложная ситуация, чем Украина сможет расплачиваться за кредиты? Чернозем, независимость?» — задался вопросом эксперт.

По сути, у Порошенко уже нет никаких шансов на победу, полагает он.

«Победа Порошенко на выборах может быть за счёт колоссальных фальсификаций. Но с рейтинга 20% не сфальсифицировать победу. Это приведёт к гражданской войне, но американские кукловоды не допустят этот сценарий», — заявил Афонин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за вторым туром президентских выборов на Украине будет следить 2,7 тыс. иностранных наблюдателей.