Манила, 15 апреля, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте подписал бюджет, принятый парламентом страны, однако наложил вето на $1,8 млрд расходов, 15 апреля передает агентство Reuters.

Родриго Дутерте

Национальный бюджет в размере 3,7 триллиона песо ($71,5 млрд) является самым крупным за все годы существования Филиппин.

Бюджет был принят с задержкой на несколько месяцев из-за разногласий в парламенте Филиппин.

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