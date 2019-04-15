Москва, 15 апреля, 2019, 19:49 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин распорядился отправить до 30 российских военнослужащих в состав Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединённых Наций по стабилизации в Центрально-Африканской Республике. Распоряжение президента, датированное 15 апреля, опубликовано сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.

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«Минобороны России направить в состав миссии ООН до 30 военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации в качестве офицеров связи, военных наблюдателей и офицеров штаба», — сказано в документе.

Также в документе сказано, что он вступает в силу со дня его подписания.

Министерству обороны также поручено отозвать российских военных из ЦАР после того, как миротворческая миссия ООН в этой стране будет завершена, или же в том случае, если их участие в миротворческой деятельности станет нецелесообразным вследствие изменения международной военно-политической обстановки.

Финансирование российского миротворческого контингента в ЦАР — содержание, проживание и снабжение — будет осуществляться за счёт средств ООН.