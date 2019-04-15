Киев, 15 апреля, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны на территорию другого государства, сообщил 15 апреля украинский журналист Василий Крутчак на своей странице в Facebook.

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Причиной такого поступка Крутчак считает конфликт Матиоса с президентом Порошенко, который произошел после публикации в СМИ материалов о коррупционном деле Свинарчуков-Гладковских и видеоролика с пьяным сыном Порошенко.

На территории какой страны скрывается Матиос, Крутчак обещает сообщить позже.

«Толик Матиос покинул страну. Зеленскому и Коломойскому он не нужен, потому что предателей не покупают, а Пётр будет его догонять даже не из-за слива информации про Свинарчуков, а из-за видео с сыном», — написал журналист.

Стоит отметить, что официального подтверждения бегства Анатолия Матиоса пока не было.