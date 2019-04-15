Вашингтон, 15 апреля, 2019, 19:36 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов, который в прошлом был заместителем министра обороны России, заявил, что новые образцы российского стратегического оружия никак не подпадают под действие российско-американского договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Об этом он заявил журналистам сегодня, 15 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

Антонов отметил, что те новейшие образцы стратегических вооружений, которые в последнее время появились у России, никак не подпадают под действие СНВ-3.

«Я просто хотел бы сказать, что это не является предметом договора», — подчеркнул Антонов.

Также посол напомнил, что российская сторона ни в коем случае не отказывалась ообсуждать с властями США свои новые ударные системы в рамках двустороннего диалога по стратегической стабильности.

«Мы ясно дали понять, что готовы обсуждать это в формате переговоров по стратегической стабильности», — сказал Антонов.

Но он с сожалением констатировал, что США совершенно не готовы возобновлять эти переговоры.