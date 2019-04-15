Москва, 15 апреля, 2019, 19:16 — ИА Регнум. На состоявшейся 15 апреля в Москве по инициативе российской стороны рабочей встрече министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении — Сергея Лаврова, Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна — обсуждались ситуация на границе и линии соприкосновения.

mfa.am Встреча в Москве

Участники встречи также обсудили перспективы налаживания взаимодействия в гуманитарной области. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам урегулирования.

К встрече присоединились сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (России), Эндрю Шофер (США), Стефан Висконти (Франция) и личный представитель действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджей Каспшик.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении подтвердили намерение сторон продолжить усилия по урегулированию нагорно-карабахского конфликта политико-дипломатическими средствами.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, подчеркнута заинтересованность в дальнейшей стабилизации ситуации в зоне конфликта, в частности во время сельскохозяйственных работ. Стороны также условились на взаимной основе принять меры по допуску родственников к лицам, находящимся в заключении на территории сторон.

Министры выразили готовность начать практическую работу по установлению контактов между людьми, включая взаимные поездки представителей СМИ.

Министр иностранных дел Российской Федерации и сопредседатели Минской группы ОБСЕ вновь заявили о приверженности посреднической миссии, направленной на достижение в регионе устойчивого мира.

Участники встречи договорились продолжить контакты в ближайшем будущем.