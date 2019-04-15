Киев, 15 апреля, 2019, 19:14 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Петр Порошенко недоволен нынешним уровнем борьбы с коррупцией в стране и обещает «поработать в этом направлении» в случае переизбрания на выборах 21 апреля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Узы

Об этом он заявил в ходе встречи с бизнесом сегодня, 15 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM

«Я вам честно скажу: я не умею сажать людей в тюрьму. Я не на это учился… Но главное задание борьбы с коррупцией состоит не в том, чтоб садить людей в тюрьму. Это не мое задание. Этим должны заниматься специальные органы… Мы должны искоренить предмет коррупции, чтоб чиновникам не за что было давать взятки», — сказал Порошенко.

Напомним, что сегодня же соперник Порошенко на выборах, актер Владимир Зеленский обнародовал очередное видеообращение, в котором призывает действующего президента заняться поиском убийц украинской чиновницы Катерины Гандзюк, а также посадить участников коррупционного скандала в «Укроборонпроме», бывшего бизнес-партнера Порошенко Олега Гладковского (ранее носил фамилию Свинарчук) и его сына Игоря.