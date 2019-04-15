Москва, 15 апреля, 2019, 19:11 — ИА Регнум. НАТО развязывало новую гонку вооружений, так как его руководители были уверены в том, что РФ её проиграет, считает член Совфеда РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 15 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что Россия полностью прекратила сотрудничество с Североатлантическим альянсом по гражданской и военной линиям.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Медведь

«Если говорить о позиции НАТО, то последние три десятилетия мы видим конкретные действия, которые были направлены на демонтаж тех институтов и тех договоренностей, которые работали на безопасность, — сказал Морозов. — Ключевой показатель — это выход из договора по ПРО, когда базовый договор, на котором держалась безопасность в Европе и в мире, был разрушен в одностороннем порядке с очевидным намерением. Нам в лоб говорили: «Вы нас никогда не догоните, вы никогда не сможете эффективно ответить, и поэтому мы будем идти этим путём». Это была попытка навязать нам новую повестку в виде гонки, которую мы, с точки зрения НАТО, должны были проиграть. А если навязывается гонка, то о чём разговаривать?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко 15 апреля заявил, что Россия полностью прекратила сотрудничество с Североатлантическим альянсом по гражданской и военной линиям. По его словам, НАТО само отказалось от позитивной повестки дня в отношениях с Москвой, её «не существует».

Грушко добавил, что в настоящее время в НАТО отсутствуют признаки того, что там знают, как выходить из этого тупика.