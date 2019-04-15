Калуга, 15 апреля, 2019, 16:04 — ИА Регнум. В Калуге 15 апреля состоялось очередное заседание комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Городской думы под председательством Виктора Борсука.

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге обсудили проблему полигона ТКО

Депутаты одобрили ликвидацию муниципального предприятия «Полигон ТКО» г. Калуги. В настоящее время предприятие не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в связи с закрытием полигона для приёма отходов и подготовки к рекультивации. Убытки предприятия за 2018 год составили 23,3 млн. рублей. В прошедшем году из муниципального бюджета для поддержки предприятия было выделено порядка 8,5 млн. рублей. Учитывая нерентабельность предприятия, Городской управой было принято решение о ликвидации МУПа.

Земельный участок будет передан МКУ «Управление капитального строительства» для дальнейшей реализации проекта рекультивации полигона. Ежемесячные расходы на содержание «тела» полигона составят 787 тысяч рублей, ликвидация предприятия займет не менее шести месяцев, общие расходы на ликвидацию МУП «Полигон ТКО» составят 7,2 млн. рублей.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, были одобрены предложения по установления норматива отчисления части прибыли в бюджет муниципальными унитарными предприятиями по результатам хозяйственной деятельности. За 2018 год калужскими МУПами было перечислено в бюджет 3 миллиона 253 тысячи рублей. 10% прибыли будут перечислять в бюджет «Калужские городские коммунальные электрические сети» и «Калугаспецавтодор». 15% прибыли будет направлять в городскую казну «Управление комплексного обслуживания населения». Норматив в размере 0% устанавливается для следующих предприятий: «Калугатеплосеть», «Кинотеатр «Центральный», «Управление калужского троллейбуса», «Единый расчётно-кассовый центр», «УК МЖД Московского округа» и «Полигон ТКО».

Получили поддержку депутатов и предложения по корректировке программы приватизации муниципального имущества. Из плана приватизации исключаются два объекта недвижимости — нежилые помещения в доме № 58 по улице Хрустальной и доме № 8а по пер. Старичков. Дополнительно в план приватизации включаются три объекта недвижимости: здание фельдшерско-акушерского пункта в д. Сивково, гаражный бокс на территории гаражного кооператива «Ольговский» и нежилое здание с земельным участком на улице Советской.

Муниципальному предприятию «Калужские городские коммунальные электрические сети» были одобрены сделки по выбору подрядчиков для реконструкции сети наружного освещения по улице Звёздной, 1-му и 2-му Тарутинскому проездам, а также в деревнях Волково и Юрьевка.

Депутаты поддержали предложения по наименования вновь образованных улиц. Новым улице и переулку в районе улицы Михалевская будет присвоено наименование «Петра Нестерова». Вновь образованные улицы в деревне Угра получат наименование 1-я, 2-я и 3-я Новоугорская.

Было одобрено предложение присвоить городской детской библиотеке-филиалу № 28 наименование в честь почётного гражданина Калужской области Валентина Дмитриевича Берестова. Валентин Берестов — известный российский детский поэт, писатель, переводчик, мемуарист и исследователь. Вся жизнь Валентина Берестова была тесно связана с Калугой, где жил и работал библиотекарем брат поэта — Анатолий Берестов.

Также была одобрена установка мемориальных досок на здании школы № 11. На фасаде школы будут установлены мемориальные доски в память выпускников, погибших в ходе боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе.

Был заслушан отчёт управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений. В результате деятельности управления в бюджет города в 2018 году поступило 346,2 млн. рублей, что составило 130% от годового плана. 194,3 млн. рублей поступило в виде арендной платы за земельные участки. Поступления от продажи в собственность земельных участков составили 78,2 млн. рублей. Доходы от прочих поступлений, оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских округов составили 58,3 млн. рублей. Доходы от штрафов составили 15,3 млн. рублей. Отчёт был принят к сведению.

Членами комитета было одобрено решение об утверждении порядка отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения на территории городского округа «Город Калуга».

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, изъятые полностью или частично из хозяйственного использования и оборота, для которых установлен особый правовой режим.

Порядок регулирует отношения в сфере использования и охраны земель данной категории. В ходе заседания было рассмотрено обращение жителей о недопущении ликвидации мест розничной торговли в районе дома № 27 по улице Герцена. К депутату Городской думы Сергею Зеленову обратились жители Калуги с просьбой сохранить точки розничной торговли в районе дома № 27 по улице Герцена.

По мнению жителей, данный участок оптимально подходит для организации розничной торговли индивидуальными предпринимателями, представителями местных и областных фермерских хозяйств, малых предприятий и самозанятого населения. Участок расположен в центральной части города, но не выходит ни на одну из центральных городских улиц и не влияет на внешний облик города. Также жители считают, что в данном районе необходимо сохранить и упорядочить торговлю, осуществляемую людьми пожилого возраста, для которых продажа сельскохозяйственных продуктов важный источник дохода.

«Под обращением поставили подписи 552 жителя города, — сообщил коллегам Сергей Зеленов. — Участок вполне подходит для организации мини-рынка, торговые точки не мешают пешеходам и движению транспорта по улицам Герцена и Суворова, необходимо тщательно проработать вопрос и найти оптимальное решение».

Председатель комитета Виктор Борсук предложил управлению экономики внимательно рассмотреть обращение и пойти навстречу пожеланиям жителей.

«Калужане должны иметь возможность приобрести качественные продукты, — отметил Виктор Борсук. — Во многих районах города в шаговой доступности для жителей функционируют мини-рынки, в тоже время в центральной части города их явно не хватает. Если это не нарушает норм действующего законодательства, то управлению экономики необходимо прислушаться к пожеланиям калужан и рассмотреть вопрос создания в районе дома № 27 по улице Герцена мини-рынка или ярмарки«.

Предложение было поддержано членами комитета. Также было решено привлечь к обсуждению вопроса местную территориальную общину.