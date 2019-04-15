Нью-Йорк, США, 15 апреля, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Стороны конфликта в Йемене достигли договоренностей о начале вывода войск из Ходейды, 15 апреля передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс заявил в Совете Безопасности ООН, что ожидает начала «первого добровольного вывода сил в долгом конфликте».

Хуситы и «правительственная коалиция» подписали соглашение о выводе вооруженных формирований из Ходейды ещё в декабре 2018 года.

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