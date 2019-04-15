Тамбов, 15 апреля, 2019, 19:00 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поручил всем профильным управлениям активнее работать над расширением круга предпринимателей, информируя население о новых возможностях господдержки, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Kremlin.ru Александр Никитин

Сегодня, 15 апреля, на еженедельном совещании у главы администрации области Александра Никитина был рассмотрен вопрос реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Глава региона призвал активнее работать над расширением предпринимательского сообщества в целях развития экономики области, в том числе сохранения имеющихся рабочих мест и создания новых.

В региональном проекте по развитию предпринимательства до 2024 года ставится задача увеличения количества субъектов МСП почти на 30 процентов. Условиями для стимулирования предпринимательской инициативы являются: доступ к льготному кредитованию, развитие микрофинансирования и лизинга. Сегодня действуют механизмы господдержки в этих направлениях. О том, как они реализуется в регионе, рассказали начальник управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности области Ольга Камнева, начальник управления сельского хозяйства области Александр Аксенов и руководитель Фонда содействия кредитованию МСП Тамбовской области Андрей Блудов.

По словам Ольги Камневой, в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено ежегодное (до 2024 года) предоставление субсидий на поддержку субъектов МСП, в том числе в этом году — беспрецедентная для региона сумма, 261,2 млн рублей. В основном эти средства будут выданы в виде микрозаймов. Ожидается, что эти меры поддержки помогут предпринимателям в развитии их бизнеса.

Александр Никитин поручил активнее информировать представителей МСП о новых возможностях, программах, рассказывать, какие нишевые сферы и производства являются перспективными и приоритетными для региона в сложившихся условиях и получают господдержку, а также призвал шире распространять успешные предпринимательские практики, нашедшие свое применение в отдельных муниципалитетах, на другие города и районы региона.

«Нужно выстроить системную работу с действующими и потенциальными предпринимателями, с молодежью, в том числе, через конкурс «Лидеры Тамбовщины». Это наша общая задача — донести максимум информации, ответить на все интересующие людей вопросы. И тогда желающих участвовать в этих проектах, пользоваться преференциями от государства для инвестирования в экономику области и развития своего дела будет больше. Это приведет к выполнению философской идеи нацпроекта — развитию предпринимательской инициативы. Наша с вами задача — эту инициативу культивировать», — подчеркнул Александр Никитин.

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