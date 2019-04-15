Мегион, Югра, 15 апреля, 2019, 19:07 — ИА Регнум. В отношении жительницы Югры возбуждено уголовное дело за жестокое обращение со своими детьми. Она регулярно оставляла их в неотапливаемом вагончике одних без еды и воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Василий Перов. Спящие дети. 1870

Преступный факт был выявлен в ходе рейда сотрудниц одела по делам несовершеннолетних города Мегиона. Дети двух и четырёх лет находились в неотапливаемом балке в мороз без присмотра родителей.

Их 35-летняя мать, закрывая входную дверь вагончика навесным замком, регулярно оставляла детей одних без еды и воды. В помещении имелась печь-буржуйка в легкодоступном для несовершеннолетних месте.

По сведениям полицейских, женщина безразлично относилась к здоровью и воспитанию своих малолетних детей, злоупотребляла спиртным. Ранее за это привлекалась к административной ответственности. Дети на данный момент помещены в учреждение здравоохранения, сообщает полицейская пресс-служба.

Сотрудниками дознания ОМВД России по городу Мегиону возбуждены в отношении горе-матери уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности») и ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).