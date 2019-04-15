Чебоксары, 15 апреля, 2019, 18:49 — ИА Регнум. В Чебоксарах по фактам ложных заявлений о готовящихся терактах возбуждены уголовные дела, ведётся расследование. Всего за три дня, 12−14 апреля, информация о якобы заложенных бомбах поступила на электронные адреса 18 учреждений, ни одно не подтвердилось, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные ЕДДС Чебоксар.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Служебная собака

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, 12 апреля после обеда на электронные адреса 17 организаций и учреждений начала поступать «информация террористического характера об установке в нескольких зданиях взрывных устройств».

«В четырёх административных зданиях, четырёх объектах здравоохранения и четырёх торговых центрах произведена эвакуация. Всего эвакуировано 1 534 человек. 14 апреля в 18:29 часов поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в ТРЦ «Мадагаскар».

В результате проведения УМВД по городу Чебоксары специальных мероприятий по обследованию объектов взрывных веществ и подозрительных предметов на территории обследованных объектов не обнаружено. Сообщения признаны ложными, проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к распространению заведомо ложных сообщений», — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают личности злоумышленников, разославших данные сообщения. Заместитель министра внутренних дел по Чувашии Леонид Вакс на планёрке правительстве республики сообщил, что по всем анонимным обращениям возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

Напомним, это не первая волна минирования в Чебоксарах. 30 января было «заминировано» более 10 школ, ряд торговых центров.

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