Ташкент, 15 апреля, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Узбекско-казахстанские переговоры на высшем уровне в Ташкенте прошли плодотворно и в конструктивном духе, по итогам встреч подписано около десяти документов, охватывающих различные сферы сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев

В частности, президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев приняли Совместное заявление.

Подписаны также соглашения о порядке признания официальных документов, подтверждающих налоговое резидентство, о защите трудовых прав граждан Казахстана, трудящихся в Узбекистане, и граждан Узбекистана, трудящихся в Казахстане, меморандум о взаимопонимании по созданию Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия».

«Приняты Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2019−2020 годы, меморандум о сотрудничестве между Комитетом по делам религий при Кабинете Министров Республики Узбекистан и Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан и другие документы», говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны договорились вывести двусторонний товарооборот на уровень 5 миллиардов долларов в ближайшие годы, перед межправительственной комиссией по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Казахстаном поставлена задача расширить номенклатуру торговых связей, изыскать и развивать новые долгосрочные формы экономической кооперации