Кострома, 15 апреля, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Пять новых образовательный учреждений сдадут в эксплуатацию в Костроме до конца года. Дополнительные места в детских садах появятся почти для 800 дошколят, — рассказывают в городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Одну из школ на 1000 мест обещают сдать к 2020 году. Откроется она в одном из районов города, где идет интенсивное строительство. Там нехватка мест в школах и садах — одна из главных проблем.

Учебное заведение будет состоять из трех корпусов, в аудиториях планируется установить интерактивные доски, а для занятий с детьми будут доступны квадрокоптеры и робототехника. Школу оборудуют двумя стадионами и несколькими спортивными площадками.

Ультрасовременная школа обойдется Костроме в 709 миллионов рублей. 95% этой суммы выделил федеральный бюджет. Строительство идет полным ходом, если все пройдет, как задумано, то это будет первая оснащенная всем необходимым оборудованием школа, построенная в Костроме за 30 лет

В районе улицы Профсоюзной, где тоже будет школа на тысячу мест, на днях начались кровельные работы. Большую часть объектов возводят подрядчики из Ульянова, выигравшие аукцион.

Костромские чиновники отслеживают положение дел на стройплощадках и каждую неделю изучают отчёты подрядчиков. Все детсады и школы пройдут три этапа лицензирования после окончания строительства. Если все будет в порядке, образовательным учреждениям выдадут лицензии Роспожнадзора, на эпидемиологическую и общеобразовательную деятельность — сообщают в пресс-службе городской администрации.