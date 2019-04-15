Оренбург, 15 апреля, 2019, 18:32 — ИА Регнум. В Оренбургской области жители села Павло-Антоновка обнаружили недалеко от населенного пункта мёртвого крокодила. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщают корреспондент ИА REGNUM.

(сс) zoosnow Крокодил

По словам сельчан, недавно к ним приезжал передвижной цирк. На афишах этого цирка была фотография крокодила, но на представлении этого хищника так и не показали.

После того, как цирк уехал, труп крокодила был найден рядом с селом Павло-Антоновка.

Проводится проверка.