Калуга, 15 апреля, 2019, 18:26 — ИА Регнум. С начала 2019 года на территории Калужской области зарегистрировано 820 выездов пожарных на случаи возгорания сухой растительности на площади 829 га, сообщает 15 апреля корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального кабинета министров.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

По информации, озвученной на заседании областного правительства, первые случаи пала травы были зарегистрированы 25 марта. Наибольшее количество бесконтрольных сжиганий сухой растительности и мусора произошло на территории Калуги (163), Бабынинского (78), Сухиничского (74), Дзержинского (63), Людиновского (57) и Козельского районов (56). К административной ответственности привлечены уже 55 граждан и шесть должностных лиц.

Главным Управлением МЧС России организован контроль за реализацией органами местного самоуправления мер пожарной безопасности в населенных пунктах. Проводятся обследования территорий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, граничащих с лесными участками. По состоянию на 15 апреля сотрудниками государственного пожарного надзора организованы проверки 23 населенных пунктов. По их итогам составлено два протокола об административных правонарушениях в отношении глав сельских поселений.

В ближайшее дни предстоит провести ряд противопожарных мероприятий, в том числе контролируемый отжиг сухой травы на площади 325 га и устройство минерализованных полос протяженностью 1125 км. Особое внимание в регионе уделяется исполнению лесопользователями противопожарных работ. В каждом поселении назначены старосты, занимающиеся вопросами пожарной безопасности.

На 2019 год определено 407 маршрутов наземного патрулирования и организовано 99 мобильных групп пожаротушения. В областном министерстве природных ресурсов и экологии круглосуточно работает региональная диспетчерская служба. В каждом из 18 лесничеств области организованы диспетчерские пункты. Воздушный мониторинг осуществляется с помощью трёх беспилотных летательных аппаратов.

В рамках федерального государственного лесного и пожарного надзора проходят проверки лесопользователей по соблюдению ими правил пожарной и санитарной безопасности в лесах. С начала 2019 года организовано 706 рейдов по охране лесных участков, составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, к ответственности привлечено 18 лиц, вынесено девять предупреждений, наложено девять административных штрафов на сумму 144,5 тыс. рублей.

Напомним, летом 2019 года на базе Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Калужской области начнет работу межведомственный оперативный штаб. Для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, создана группировка сил и средств численностью 9251 человек и 2325 единиц техники.