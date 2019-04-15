Колумбус, США, 15 апреля, 2019, 18:23 — ИА Регнум. Ночью 15 апреля «Коламбус Блю Джекетс» в рамках своего противостояния с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли приблизился к неожиданному успеху.

(сс) Michael Miller Хоккеист «Коламбус Блю Джекетс»

Встреча, проходившая в Коламбусе на «Нэйшнвайд-Арене», закончилась победой «жакетов» со счетом 3:1, приблизив их к сухой победе в серии. В случае поражения в следующей игре «Лайтнинг», помимо своего позорного вылета, отметится уникальным достижением. «Молнии» могут стать первыми в истории обладателями Президентс трофи, вылетевшими из первого раунда плей-офф всухую, со счетом 4:0.

В первой половине периода команды не смогли навязать друг другу ни малейшей борьбы, толком не обменявшись опасными ситуациями у ворот. Но уже ближе к середине 20-минутки форвард «Коламбуса» Джош Андерсон обострил ситуацию, оказавшись один на один с вратарем. Американец попытался переиграть российского голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского вблизи, но в тот момент воспитанник «Салавата» сохранил свои ворота в неприкосновенности. Позднее в том же периоде Райан Дзингель («Коламбус») и Адам Эрне («Тампа») стали виновниками потасовки возле скамейки гостей, которую смогли прекратить только лишь подоспевшие судьи. Увиденное игроками «Коламбуса» за четыре минуты до перерыва воодушевило их играть в куда более ожесточённый и быстрый хоккей.

Таким образом, уже во втором периоде хозяева льда отметились двумя безответными шайбами. В начале 20-минутки новичок «жакетов» Мэтт Дюшейн вовремя подоспел на другой фланг и успешно сыграл на добивании шайбы, открыв счёт голам в этой встрече, — 1:0. Позднее датский форвард «Блю Джекетс» Оливер Бьоркстранд точным броском от синей линии пронзил ворота Василевского, реализовав численное преимущество своей команды, — 2:0.

В заключительном периоде была расписана ничья, которая сыграла на пользу хозяевам. «Тампа-Бэй» начал период с активной игры на чужой половине площадки, испытав голкипера «Джекетс» Сергея Бобровского на прочность. На пятой минуте Ондржей Палат сократил отставание «Тампы» до минимума, однако сравнять счёт на табло гостям в последующие 15 минут сил не хватило. Ровно за минуту до конца матча в ворота победителей «регулярки» влетела ещё одна шайба, установив итоговые превосходство «Коламбуса» со счетом 3:1. Шайбу забросил Кэм Аткинсон, а голевой передачей отметился Артемий Панарин.

Напомним, что четвёртый матч серии между «Коламбусом» и «Лайтнинг» должен состоятся в ночь со вторника на среду по московскому времени.