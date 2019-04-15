Киев, 15 апреля, 2019, 18:21 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно оценивает вероятность досрочного роспуска нынешней Верховной рады после второго тура президентских выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Об этом он заявил сегодня, 15 апреля, на встрече с представителями бизнеса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Не добавляют стабильности намеки на досрочный и, кстати, незаконный роспуск Верховной рады Украины в случае смены президента, уже прозвучавшие… Это будет означать политический кризис, длительную паузу в отношениях с партнерами, что поставит под вопрос нашу способность преодолеть пиковые долговые нагрузки, особенно — в мае и сентябре и в 2020 году», — сказал, в частности, Порошенко.

Стоит отметить, что накануне глава Верховной рады Андрей Парубий в телеинтервью заявил, что парламент нынешнего созыва и, соответственно, правительство Владимира Гройсмана продолжат работать до конца октября, когда должны состояться очередные парламентские выборы.

«У нас есть четко разработанный план развития экономики и повышения социальных стандартов для украинцев. И украинский парламент, и украинское правительство будет над этой программой работать, независимо от того, как пройдут президентские выборы. И никто не сможет помешать парламенту провести этот пакет реформ», — подчеркнул спикер.

ИА REGNUM напоминает, что, по мнению ряда экспертов и политиков, в случае победы на президентских выборах Владимиру Зеленскому необходимо как можно быстрее распустить нынешний состав парламента и объявить досрочные выборы в Раду. Иначе возникнет ситуация, при которой новоизбранный президент Украины не имеет практически никаких реальных полномочий и рычагов. С другой стороны, есть мнение, что Верховную раду только пугают роспуском, чтобы депутаты были сговорчивее, но реально до досрочных выборов дело не дойдет.

Замглавы фракции БПП Сергей Березенко уже заявил, что новоизбранный президент Украины будет иметь право до 27 мая распустить нынешнюю Верховную раду и объявить досрочные выборы.

СМИ утверждают, что решение о досрочном прекращении полномочий Верховной рады могут принять с помощью Окружного административного суда в Киеве.