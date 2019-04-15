Бишкек, 15 апреля, 2019, 18:19 — ИА Регнум. За 2018 год Киргизия продала за рубеж 761 тысячу тонн угля, общая стоимость которого составила $20,3 млн (1,31 млрд рублей), что приблизительно в два раза больше показателя экспорта 2017 года. Об этом на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам заявил заместитель министра экономики Эльдар Абакиров, пишет Tazabek.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Вместе с тем, по его словам, в течение минувшего года в республику было завезено 696 тысяч тонн импортного угля на сумму $17,8 млн (1,15 млрд рублей).

В свою очередь, председатель госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов отметил, что в 2018 году в Киргизии добыто 2 млн 306 тысяч тонн угля.

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