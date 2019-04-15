Москва, 15 апреля, 2019, 18:12 — ИА Регнум. Высказывания госсекретаря США Майка Помпео, сделанные им в адрес России на фоне событий в Венесуэле, являются неприемлемыми, сообщает 15 апреля агентство РИА Новости со ссылкой на заявление представителя МИД РФ.

U.S. Department of State Майк Помпео в Перу

Речь идёт о высказываниях, которые позволил себе в ходе продолжающегося турне по странам Латинской Америки госсекретарь США Майк Помпео.

В частности, Помпео заявил, что Россия вмешивается в дела Венесуэлы без разрешения властей этой страны, называя законного венесуэльского президента Николаса Мадуро «бывшим лидером».

В российском внешнеполитическом ведомстве подчёркивают, что «недипломатичные манеры нынешнего главы внешнеполитического ведомства США заставляют усомниться в том, что он рассматривает российско-американские контакты на соответствующем уровне как возможность для конструктивного диалога».

Напомним, США напрямую поддержали попытку захвата власти в Венесуэле противниками нынешнего правительства, официально признав их предводителя Хуана Гуайдо «временным главой страны».