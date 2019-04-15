Магас, 15 апреля, 2019, 18:11 — ИА Регнум. Сегодня, 15 апреля, отмечает свое 25-летие город Магас — столица Ингушетии. Это самая молодая столица субъекта РФ. С поздравлениями городу обратился со своей станицы в соцсети «ВКонтакте» глава республики Юнус-Бек Евкуров.

(сс) Тимур Агиров Магас

Отметив, что в этот день также празднуется 1076 лет столице древней Алании — городу Солнца, как раньше называли Магас, ингушский лидер сказал:

«Уверен, что у города Солнца большие перспективы для дальнейшего развития и повышения уровня и качества жизни населения, а также хорошие возможности стать образцом благополучного и успешного будущего нашей страны. Это общая заслуга руководства и жителей города, которые здесь живут и работают».

На День рождения Магаса запланированы масштабные праздничные мероприятия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, основные торжества пройдут в субботу, 20 апреля. На них прибудет множество гостей, в том числе мэры северокавказских городов. В этот день в городе будут проходить концерты с участием звезд ингушской и российской эстрады, выставки картин художников и изделий мастеров национальных искусств, различные шоу.

Будут приурочены к празднику и массовые соревнования по шахматам, дзюдо, стрельбе из лука, легкоатлетическим дисциплинам. Не обойдется и без угощений — гостям предоставят возможность отведать блюда национальной кухни. Вечером на площадке у стометровой башни Согласия состоится фестиваль фейерверков.

Читайте также: Столица Ингушетии отмечает свое 20-летие

Напомним, город Магас был основан в 1994 году на месте, где в средние века находилась столица государства Алании. В 1239 году город, название которого переводилось с нахского языка как «город солнца», был разрушен.