Москва, 15 апреля, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Задача НАТО — не договариваться с противником, а навязывать ему свою волю, когда же это не получается, то теряет смысл и сотрудничество по гражданской линии, отметил заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский в понедельник, 15 апреля, комментируя высказывания заместителя главы МИД РФ о прекращении сотрудничества с НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Ранее Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что в настоящее время сотрудничество с НАТО полностью прекращено как по военной, так и по гражданской линиям. От «позитивной повестки» в отношениях с Россией отказался сам альянс, отметил заместитель министра. Происходящее в альянсе во многом является «производной от политики США», добавил Грушко.

«Разрыв отношений НАТО с Россией по гражданской линии — это возвращение к «нормальному состоянию» НАТО. Блок этот в первую очередь военный, а во вторую — политический. И его задача — не договариваться с противником, а навязывать ему свою волю, в том числе и с помощью дипломатии.

Когда навязывать волю не получается, то и смысла в сотрудничестве по гражданской линии нет никакого. Таким образом, блок НАТО вернулся в свое нормальное состояние времён холодной войны», — отметил Игорь Павловский.