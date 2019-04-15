Смоленск, 15 апреля, 2019, 18:02 — ИА Регнум. В Смоленской области следственные органы начали доследственную проверку в связи с появлением информации о выдаче разрешения на строительство на границе с Гнездовским археологическим комплексом. Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Минеева Ю. (Julmin) Памятник археологии федерального значения «Гнёздовский археологический комплекс»

О строительстве в районе археологического памятника написал портал Readovka со ссылкой на местного краеведа. Как сообщалось, стройка велась на прилегающей к территории музея-заповедника земле, в непосредственной близости от руин моста XIX века. Хозяин территории заверил журналистов, что у него имеется разрешение на проведение работ — речь идет о прокладке дороги.

Кто и когда выдал разрешение, предстоит теперь выяснить следователям.

«В рамках проверки следователи изучат ситуацию, о которой идёт речь в публикации, а также проведут все необходимые процессуальные действия с целью выяснения всех обстоятельств сложившейся ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в СК.

Гнёздовский археологический комплекс расположен в 12 км к западу от Смоленска около посёлка Гнёздово, занимает 207,4 га. Представляет собой комплекс древнерусских памятников, курганных могильников и городища. Входит в число самых значительных археологических памятников культуры смоленских длинных курганов, является одним из самых крупных курганных комплексов в Европе.