Вашингтон, 15 апреля, 2019, 18:00 — ИА Регнум. В Сеуле объявлено о начале подготовки к очередной, четвертой встрече лидеров Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, сообщает 15 апреля Синьхуа со ссылкой на заявление южнокорейского лидера на встрече с аппаратом своих секретарей. Целью новой встречи является возобновление диалога между КНДР и США, прерванного после провала встречи Ким Чен Ына с Дональдом Трампом в Ханое в конце февраля.

Мун Чжэ Ин в Вашингтоне

Сообщается, что Мун Чжэ Ин сделал это заявление по завершении состоявшейся на прошлой неделе поездки в Вашингтон и встречи с президентом США.

Южнокорейский лидер также проинформировал, что на переговорах в американской столице обсуждались меры по преодолению неопределенностей северокорейско-американского диалога и продвижению мирного процесса и политического урегулирования на Корейском полуострове.