Киев, 15 апреля, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Украины завершила регистрацию официальных наблюдателей на второй тур выборов президента страны. Об этом 15 апреля сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук на своей странице в Facebook.

(сс) Congress of local and regional authorities В кабинке для голосования

По её словам, всего на Украине в день голосования будут работать 2,7 тысячи международных наблюдателей. Из них 316 человек — наблюдатели от 22 стран, ещё 2384 — представители 19 международных организаций.

Наблюдатели от России, как и в первом туре выборов, не будут допущены на Украину.

Напомним, второй тур выборов президента Украины назначен на 21 апреля. На пост главы государства претендуют актёр и шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Пётр Порошенко.