Иерусалим, 15 апреля, 2019, 17:56 — ИА Регнум. Последний удар ВВС Израиля по территории Сирии мог быть произведен сверхзвуковыми ракетами класса «воздух-поверхность» Rampage, сообщает 15 апреля целый ряд мировых СМИ со ссылкой на неназванные источники.

Defense.gov Израильские ВВС

По их утверждению, применение этих ракет было обусловлено близостью атакованных целей к районам, прикрытым российскими ЗРК С-400 и сирийскими С-300ПМУ-2.

Стоит отметить, что характеристики высокоточных сверхзвуковых ракет Rampage позволяют запускать их с дальности нескольких сот километров.

Напомним, излюбленной тактикой израильских пилотов являются удары из нейтрального воздушного пространства, что позволяет им избегать ответного воздействия как до, так и после атаки.

Сверхзвуковые ракеты Rampage представляют из себя 4,7-метровый снаряд со 150-килограммовой боевой частью. Их носителями могут быть истребители F-15I, F-16I и F-35I ВВС Израиля.

Как сообщало, 13 апреля израильские ВВС нанесли удары по целям в районе сирийского города Масьяф в провинции Хама. Сирийские военные заявили, что им удалось сбить несколько израильских ракет.