Екатеринбург, 15 апреля, 2019, 20:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге продолжается рассмотрение в суде громкого дела в отношении так называемой группировки хакеров Lurk, обвиняемых в хищении с банковских счетов крупных денежных сумм. По данным следствия, речь идёт о более чем 1,2 млрд рублей, выведенных со счетов крупных российских банков в течение нескольких лет.

В ходе расследования было установлено, что деятельность преступного сообщества началась ещё в 2011 году, и на момент задержания фигурантов в мае 2016 года участие в его деятельности принимали порядка 50 человек в нескольких регионах России, большинство из которых являются жителями Свердловской области. По данным следствия, похищенные средства участники группы тратили на предметы роскоши: дорогие часы и автомобили.

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Рассмотрение уголовного дела в суде предстоит долгое. Суд начался в начале 2019 года, но уже в начале апреля Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство защиты обвиняемых и представление прокуратуры и вернул уголовное дело в Кировский районный суд Екатеринбурга. Разбирательство по делу будет начато заново, начиная со стадии подготовки к судебному слушанию, а дело будет рассматриваться иным составом суда.

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Однако в ходе состоявшихся судебных заседаний, несмотря на то, что проходили они в закрытом режиме, обвиняемые успели сделать громкие заявления. Как сообщали местные СМИ, один из подсудимых К. заявлял, что «работал» по заданию сотрудников ФСБ, и что организованная группа якобы участвовала во взломе серверов Национального комитета Демократической партии США во время выборов президента в этой стране в 2016 году.

Член Lurk Игорь Маковкин, который отбывает наказание за хищение и участие в преступном сообществе (был осуждён в октябре 2018 года Ленинским районным судом Екатеринбурга) в ИК-2, пояснил корреспонденту ИА REGNUM, какие цели преследовала группа и имеют ли российские хакеры отношение к выборам в США. Игорь Маковкин являлся рядовым членом группы, но был давно знаком с К.

— Привлёк меня туда один из моих товарищей, К., с которым на тот момент я тогда достаточно близко общался. Я с ним знаком давно, мы даже учились в одной школе. Более тесно мы с ним начали общаться в 2013 году, а в 2015 году у меня была сложная финансовая ситуация, я не мог трудоустроиться, и К. предложил мне заняться этой деятельностью в группе Lurk. Первые несколько месяцев я изучал работу, учился работать в сети, вникал. Чуть позже я узнал, что моё структурное подразделение называется «заливщики». К процессу распространения вредоносных программ я не имел отношения. Понимаю так: существуют определённые люди, которые распространяют вирус в интернете. Я не исключаю того варианта, о котором сказали вы.

— До момента моего вступления в это преступное сообщество и в момент, когда я там находился, подобных разговоров я никогда не слышал, и К. никогда об этом не заявлял. В тот момент, когда я вступил в группу, все распоряжения мне давал К., то есть он никогда не говорил, что кто-то ему об этом сказал и чтобы он мне передал. То есть в принципе всё организовывал он.

— Я вообще в первый раз слышу об этом. Суть всего проекта изначально заключалась в заработке. Никаких других целей не преследовалось, и каких-то других задач, касаемо взлома каких-то серверов, не ставилось. Вся обработка заражённых компьютеров сводилась к одной цели — похищения денежных средств и собственного личного обогащения.

— Когда я попал в группу, нам сообщили, что у организации долги (достаточно большие), и нам приходилось работать на их погашение. Деньги тратились на заработную плату и на содержание необходимых инструментов, то есть, например, — безопасная сеть, шифрование безопасной сети.

— Очень смущало.

— Очень хочу создать свою семью. Планирую освоить техническую профессию.

Игорь Маковкин также сообщил, что доволен условиями отбывания наказания и не имеет претензий к руководству колонии.

Отметим, что Игорь Маковкин заключил со следствием досудебное соглашение, и его дело было выделено в отдельное производство. Он освободится через десять месяцев, и вполне вероятно, что уголовное дело в отношении остальных участников так называемой хакерской группы Lurk всё ещё будет рассматриваться в суде.