Киев, 15 апреля, 2019, 17:56 — ИА Регнум. «Украина объявит дефолт в случае если украинское правительство обяжут выплатить $2 млрд в рамках требований беглого олигарха Игоря Коломойского за национализацию «ПриватБанка». Об этом 15 марта в эфире одного из украинских телеканалов заявила представитель президента Украины в парламенте, депутат от фракции Блок Петра Порошенко Ирина Луценко.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

«Этот сценарий реальный, потому что Коломойский уже открыто заявил, как и кандидат Владимир Зеленский о том, что они будут претендовать и настаивать на возврате этих 2 млрд. долл… В 2019 году Украина должна вернуть долги предыдущих периодов — еще долги Тимошенко и Азарова, которые были отсрочены мировым сообществом, мировыми финансовыми институциями на пять лет. Сумма возврата от 4 до 9 млрд долл. Если сюда добавить еще 2 млрд, на которые претендует Коломойский, а это — первая цена реванша Коломойского», — считает Луценко.

По её словам, выполнение требований Коломойского приведет к резкому сокращению затратной части бюджета Украины.

«Это будет значить что украинский бюджет не сможет выполнить эти обязательства. Это значит, что в бюджете не будет средств на все остальные программы — на выплаты пенсий, на выплаты зарплат, на содержание украинской армии, на финансирование любых социальных программ, даже на строительство дорог. Это значит, что и местные бюджеты будут вынуждены рассчитываться за желания Коломойского. Для Украины это значит дефолт», — рассказала Луценко.

Она считает, что в случае дефолта, курсы доллара и евро вырастут до 35−50 гривен.

«Что такое дефолт? Украина не сможет выполнять свои обязательства. Это значит, что курс гривны по отношению к доллару или к евро вырастет до 35−50 грн. Это может нас ожидать, если народ сделает выбор в пользу Зе команды… Бизнес как никто чувствует угрозу дефолта, угрозу роста курса гривны по отношению к доллару. Это значит, что все иностранные инвестиции, которые были вложены в Украину, будут свернуты и вся мировая поддержка будет свернута по отношению к Украине», — полагает Луценко.

Политик считает, что Украине, несмотря на войну, нужно и дальше набирать кредиты МВФ, чем одномоментно получить $114 млрд в виде списания внешних долгов.

«Если МВФ увидит, что Украина не сможет выполнить свои обязательства, просто отзовет поддержку Украины. Мы стоим перед огромной угрозой дефолта страны… Шутки закончились, нет виртуальных кандидатов», — подытожила Луценко.

Напомним, валовый внешний долг Украины по итогам четвертого квартала 2018 года возрос на $515 млн, или 0,45%, — до $114,71 млрд. В то же время в целом за минувший год валовый внешний долг Украины сократился на $0,74 млрд, или 0,64%, тогда как годом ранее он вырос на $2,93 млрд или 2,6%. Кроме того, премьер-министр Украины Владимир Гройсман неоднократно заявлял, что правительство пошло на повышение коммунальных тарифов и цен на газ для населения до 320 долл за 1 тыс. куб. м (в 12 раз с 2013 года), чтобы выполнить свои обязательства перед МВФ и не допустить дефолт по внешним долгам.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года пресс-служба Нацбанка Украины проинформировала, что в текущем году правительство Украины должно вернуть по валовому внешнему долгу $15,7 млрд. В январе-марте 2019 года выплаты по валовому внешнему долгу составят $5,609 млрд, в том числе $4,28 млрд предстоит перечислить в счет основной суммы, после чего во втором-третьем кварталах сумма выплат снизится до $3,608 млрд и $3,919 млрд соответственно.

В четвертом квартале 2019 года сумма выплат составит $2,519 млрд, в том числе — $1,853 млрд в счет основной суммы, уточняется в материалах НБУ.

В феврале 2019 года заместитель министра финансов Украины Василий Шкураков заявил, что в бюджете на 2019 год на погашение и обслуживание госдолга заложено 417 млрд грн, или около $15 млрд.