Москва, 15 апреля, 2019, 17:54 — ИА Регнум. Законопроект о цифровизации государственного управления в России внесла в Госдуму Самарская губернская дума, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

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Авторам представляется необходимым законопроектом закрепить цифровизацию системы государственного управления в качестве одного из основных принципов противодействия коррупции в Российской Федерации для достижения задач, поставленных президентом РФ.

Парламентарии обратили внимание на то, что проект сервисного государства сформирует и единую информационную среду.

«На сегодняшний день в России насчитывается около 35 тыс. сайтов государственных и муниципальных органов власти и более 100 порталов государственных услуг. После реализации проекта наименее жизнеспособные ресурсы перейдут на единую платформу, а остальные будут интегрированы на gov.ru. В результате будут установлены единые принципы цифровой экосистемы, стандарты редакционной политики, контента и работы с данными. Кроме того, в перспективе проект предполагает полную ликвидацию бумажного документооборота и переход на электронные носители», — приводят они аргументы.

По мнению экспертного сообщества, одним из препятствий на пути к цифровизации государства может стать тяга служащих на местах к ручному управлению, которая в свою очередь имея коррупциогенный характер, будет нивелировать цели и саму реализацию проекта сервисного государства, отмечают также депутаты.