Киев, 15 апреля, 2019, 18:02 — ИА Регнум. Посол Канады на Украине Роман Ващук затрудняется ответить на вопрос, поддержат ли корабли НАТО новый проход украинских кораблей по Керченскому проливу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эскадра

Об этом он сказал в интервью украинской редакции «Радио Свобода», обнародованному сегодня, 15 апреля.

«Пока сказать не могу… Впрочем, мы в принципе поддерживаем идею, что украинские корабли могут заходить в порты в украинских территориальных водах, когда и как они того желают. С другой стороны, мы, конечно, не являются сторонниками непреднамеренного разжигания конфликтов, международных инцидентов. Думаю, что на основании опыта прошлого года будут длинные серьезные разговоры между Украиной и странами НАТО о том, как наиболее ответственно права Киева использовать и отстаивать», — заявил канадский дипломат.

Оценивая нынешнюю ситуацию в Азово-Черноморском регионе, Роман Ващук выразил мнение, что она сейчас «стабилизировалась».

ИА REGNUM напоминает, что ранее секретарь украинского Совнацбеза Александр Турчинов заявил, что Киев планирует новый проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход, по его словам, может состояться уже вскоре при участии представителей ОБСЕ и международных организаций.

11 апреля министр обороны Украины Степан Полторак во время Киевского форума по безопасности рассказал, что Киев не может отказаться от прохода по Керченскому проливу — «ведь это будет означать отказ от Азовского моря и от нашей территории».

«Будем осуществлять проход тогда, когда мы получим полную готовность наших Военно-морских сил, получим поддержку наших партнеров. Я надеюсь, что безопасный проход будет обеспечен именно так», — подчеркнул Полторак.

3 апреля постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что альянс намерен принять пакет мер для того, чтобы гарантировать безопасный проход украинских военных кораблей через Керченский пролив.

«Прохождение украинских кораблей через Керченский пролив — это не вопрос соотношения сил или присутствия НАТО в Черноморском регионе, а исключительно проблема соблюдения украинской стороной установленных процедур, которые ей хорошо известны и успешно использовались ею до ноября 2018 года. Попытки Украины действовать в обход этих процедур несут в себе риски возникновения военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, в который может быть вовлечен и НАТО», — говорится в ответном заявлении Советом Федерации РФ.