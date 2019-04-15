Москва, 16 апреля, 2019, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 16 апреля, Госдума обсудит во втором, основном чтении законопроект об ОСАГО, сообщает ИА REGNUM. Уравниваются в статусе страховые полисы, оформленные на бланках строгой отчетности, и страховые полисы в виде электронных документов.

Иван Шилов ИА REGNUM ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО. Так, прописывается, что «заключение договора обязательного страхования подтверждается предоставлением страховщиком страхователю страхового полиса обязательного страхования с присвоенным уникальным номером, оформленного по выбору страхователя на бумажном носителе или в виде электронного документа».

Указывается, что в случае, если при заключении договора обязательного страхования в виде электронного документа выявлена недостоверность представленных владельцем транспортного средства сведений, возможность уплаты страховой премии владельцу транспортного средства страховщиком на своем сайте не предоставляется. Страховщик информирует владельца транспортного средства о необходимости корректировки представленных им при создании заявления о заключении договора обязательного страхования сведений с указанием их недостоверности.

Поправками также снимается запрет на перестрахование обязательств страховщиков по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Кроме того, уточняется перечень оснований для предъявления страховщиком, выплатившим страховое возмещение, регрессного требования к лицу, ответственному за причиненный вред. При этом запрещается предъявление такого требования к виновному в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) пешеходу, получившему ранение, увечье либо погибшему в результате дорожно-транспортного происшествия, а также к его родственникам и наследникам.