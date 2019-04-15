Чебоксары, 15 апреля, 2019, 17:47 — ИА Регнум. В Чувашии на приёмах от главы республики будут готовить особое меню. В них будет участвовать до 500 человек. Соответствующее извещение о проведении конкурса на оказание услуг по организации питания опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

delo Фуршет

Заказчиком выступает администрация главы Чувашии. Победитель открытого электронного конкурса должен будет в течение 2019 года (до 25 декабря) оказывать услуги «по организации питания и обслуживания в рамках проведения приемов официальных лиц и делегаций, конференций, торжественных мероприятий», которые будут проводиться администрацией.

«График оказания услуг: услуги оказываются по заявке заказчика, направленной исполнителю за три рабочих дня до даты проведения официального приёма от главы Чувашской Республики. Количество гостей до 500 человек. Время проведения официальных приёмов от главы Чувашской Республики — по согласованию с заказчиком», — говорится в документации.

Предложенное меню разделено на банкетное и фуршетное. В состав банкетного меню входит 14 позиций, в частности, фрукты, сыры, рыбное и мясное ассорти, греческий салат, горячая «закуска-мешочек из овощей с грибами», рулетики из судака в сливочном соусе, медальоны из говяжьей вырезки с брусничным соусом, тирамису, печёный картофель. В составе фуршетного меню, к примеру, бутерброд с сельдью, закуска с шейкой, расстегай, хуплу, оливье, пирожки с яблоками.

Начальная стоимость контракта определена в сумме 1 210 600 рублей. Средства предусмотрены в республиканском бюджете. При определении победителя будут учитываться стоимость предложения и квалификация участника.