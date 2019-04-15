Лондон, 15 апреля, 2019, 17:46 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снижаются в первый день торгов после очередной «рекордной» недели, 15 апреля передает агентство Reuters.

Александр Латышов ИА Красная Весна Пламя нефтяного факела

К настоящему моменту нефть Brent упала в цене на 40 центов (0,6%), до $71,15 за баррель. Нефть WTI снизилась на 40 центов (0,66%), до $63,49 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в пятницу 12 апреля нефть Brent достигла максимума за шесть месяцев, $71,87 за баррель.

Читайте также: RBC: К лету нефть дорастёт до $80 за баррель