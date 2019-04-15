Орел, 15 апреля, 2019, 17:45 — ИА Регнум. Кандидаты от «Единой России» победили на всех девяти выборах в сельские советы, которые состоялись в Орловской области 14 апреля. Итоги выборов облизбирком подвел 15 апреля, сообщили ИА REGNUM в комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Единая Россия

В минувшее воскресенье в Орловской области в шести муниципальных образованиях состоялись выборы в органы местного самоуправления. В общей сложности в регионе прошло девять избирательных кампаний по замещению 20 мандатов депутатов представительных органов муниципальных образований. Выборы прошли на территории 12 избирательных участков. На 20 мандатов депутатов представительных органов муниципальных образований претендовали 68 кандидатов: 20 от «Единой Россия», 17 от ЛДПР, 16 от «Справедливой России», КПРФ выдвинула десять кандидатов.

В среднем явка составила 45,5%: в Болховском районе из 92 избирателей проголосовали 76 (82,6%), в Залегощенском районе из 125 избирателей — 101 (80,80%), в Ливенском районе из 248 избирателей 173 (69,76%), во Мценском районе из 251 избирателя 189 (75,30%), в Покровском районе: из 2561 избирателя 888 (34,67%), в Троснянском районе из 184 избирателей — 148 (80,43%).

В день голосования в участковые избирательные комиссии поступило четыре жалобы. По всем обращениям нарушений законодательства не установлено. Самый крупный скандал произошел в Покровском районе: представители оппозиционных партий обвинили председателя участковой избирательной комиссии в том, что было принято заявление о голосовании на дому от умершего человека.

Согласно предварительным итогам голосования, на дополнительных выборах депутатов представительных органов муниципальных образований из 20 мандатов 20 мандатов (100%) получили кандидаты, выдвинутые «Единой Россией».