Ярославль, 15 апреля, 2019, 17:49 — ИА Регнум. Более 18 тысяч ярославцев посетили выставку «Сирийский перелом». Об этом сообщает официальная страница губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова в Facebook.

Yarregion.ru «Сирийский перлом» в Ярославле

Поезд с трофейным оружием и техникой прибыл на вокзал «Ярославль-Московский» 15 апреля. Сначала ее осмотрели представители органов власти, а потом — все желающие. Среди посетителей были организованные экскурсии детей из Ярославля и области.

«Благодарю Минобороны за возможность принять в Ярославле эту выставку. Такие акции важны для патриотического воспитания подрастающего поколения», — написал Дмитрий Миронов.

После остановки в Ярославле поезд отправился дальше — в Кострому и Вологду.