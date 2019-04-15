Москва, 15 апреля, 2019, 17:57 — ИА Регнум. Действующему президенту Украины Петру Порошенко уже не помогут никакие советы, считает член Совета Федерации РФ Олег Морозов. Об этом он заявил 15 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию, сложившуюся на Украине накануне второго тура президентских выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Мне кажется, что, какие бы советы сейчас ни давали Петру Алексеевичу, думаю, что уже бесполезно, — сказал Морозов. — Его паровоз, похоже, уже ушёл, и приходит другой паровоз. И у меня к этой компании два чувства. Чувство удивления применительно к Зеленскому и чувство абсолютного разочарования применительно к Порошенко. Мне казалось, что это человек опытный, наделённый по крайней мере политической интуицией и что он понимает, как надо действовать в критических ситуациях. Но Зеленский навязал [предвыборной] кампании технологию шоу и КВН, где он блистательный мастер и на две головы выше Порошенко».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский призвал Порошенко не искать его в студиях телеканалов, перестать сдавать анализы всем желающим и выступать на стадионах.

«Шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, — это прискорбно», — заявил Владимир Зеленский.