Киев, 15 апреля, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Замминистра Украины по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Юрий Грымчак считает «маловероятным» включение лидеров США и Англии в «нормандский формат» (Россия, Украина, Германия и Франция) переговоров по Донбассу. Соответствующее заявление Грымчак сделал 15 апреля в эфире одного из украинских телеканалов.

Kremlin.ru Виктор Медведчук

«Такие действия маловероятны, поскольку у меня есть ощущение что кандидату Зеленскому во время визита во Францию объяснили, что Франция и Германия представляют не только самих себя в рамках «нормандского формата», но и Европейский Союз. Они действуют в тесном сотрудничестве с Администрацией президент и внешнеполитическим ведомством США. Для расширения «нормандского формата» нет никаких формальный оснований. Германия и Франция представляют не только ЕС, но и вообще весь цивилизованный мир. Именно поэтому все это время шло усиление санкций за невыполнение минских соглашений», — считает Грымчак.

По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель рекомендовала президенту Петру Порошенко назначить Виктора Медведчука в качестве переговорщика с Кремлем по вопросу обмена пленными и заложниками.

«Насколько мне известно, Медведчука как переговорщика нам рекомендовала Ангела Меркель. Почти весь последний год господин Медведчук, если хотите, немного отстранился и не принимал участия в переговорах в Минске. Сегодня президент Порошенко дал команду СБУ провести проверку», — рассказал Грымчак.

Он считает, что Киев может «вывести» Медведчука из работы гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

«Хотя сам он считает, что его невозможно вывести. По большому счету, на переговорах он представляет интересы не Украины, а интересы России. Это собирается делать президент Порошенко», — подытожил Грымчак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в штабе Владимира Зеленского заявили, что президент Зеленский будет настаивать на расширении нормандского формата с включением в переговорный процесс США и Англии. При этом у Зеленского обещают отстранить Виктора Медведчука от переговоров с Кремлем по обмену пленными.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко назначил Медведчука представителем Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

10 апреля Порошенко обратился к СБУ с просьбой рассмотреть целесообразность работы главы политсовета партии «За жизнь» Медведчука в гуманитарной подгруппе по Донбассу на минских переговорах.

«Я обращаюсь к СБУ рассмотреть возможность целесообразности дальнейшего использования господина Медведчука в формате гуманитарной группы для освобождения заложников, если его функционирование является неэффективным. Доложить мне завтра», — сказал Порошенко.

Он считает, что деятельность Медведчука является неэффективной.