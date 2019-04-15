Киев, 15 апреля, 2019, 17:38 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко считает, что его страна прогрессирует в борьбе с коррупцией. Об этом Порошенко заявил сегодня, 15 апреля, на встрече с представителями бизнеса.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борец за народное счастье

Порошенко отметил, что наибольшие упреки к украинской власти касаются проблем с коррупцией. Действующий президент подчеркнул, что с этой критикой он согласен. Однако Порошенко уверен, что за пять лет его президентства борьба с коррупцией на Украине велась, о чем якобы свидетельствуют рейтинги международной организации Transparency International.

«Но тем не менее за последние пять лет в рейтинге восприятия коррупции Transparency International Украина поднялась со 145-го на 120-е место — это немного, но впервые был продемонстрирован прогресс, хотя это и свидетельствует, что нам есть над чем работать», — сказал Порошенко.

В этой связи он вспомнил о новой автоматической системе возмещения налога на добавленную стоимость, которая работает «впервые за годы независимости Украины».