Красногорск, 15 апреля, 2019, 19:35 — ИА Регнум. Депутаты Мособлдумы проконтролируют состояние муниципальных дорог в регионе. Соответствующее поручение дал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), сообщила пресс-служба подмосковного парламента.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Техника для ремонта дорог

Парламентарий отметил, что в регионе в 2019 году планируется отремонтировать 680 км муниципальных автодорог.

«При благоприятных погодных условиях работы начнутся уже в конце апреле-начале мая», — уточнил Брынцалов.

Проверка муниципальных дорог для уточнения адресного перечня объектов строительства и ремонта пройдёт с 15 по 21 апреля. Напомним, народное голосование по выбору региональных и муниципальных дорог для включения в программу ремонта на 2019 год прошло на портале «Добродел» в прошлом году. На голосование вынесли 2032 дороги.

«По итогам голосования в план ремонта включено 639 дорог-победителей, протяжённостью 714 км, что составляет 31% от общего плана, из которых муниципальная сеть составляет 521 дорога протяжённостью 316 км (46% от общего объема)», — отметил Игорь Брынцалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье в 2019 году на ремонт дорог выделят свыше 18 млрд рублей. Планируется отремонтировать более 450 региональных дорог общей протяженностью около 1,5 тыс. километров.