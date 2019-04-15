Дербент, Дагестан, 15 апреля, 2019, 17:39 — ИА Регнум. Шесть новых машин скорой помощи и два реанимобиля поступили в медицинские учреждения дагестанского города Дербент. Средства для покупки техники выделил уроженец города, член Совета Федерации Сулейман Керимов. Об этом ИА REGNUM 15 апреля сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Derbent.ru Новые автомобили скорой помощи

В мэрии уточнили, что новые автомобили оснащены системой видеонаблюдения, аппаратами искусственной вентиляции лёгких, дефибрилляторами, ингаляторами и другим современным медицинским оборудованием. В машинах также установлены обогреваемые кувезы для транспортировки младенцев.

«Хочу поздравить всех дербентцев с таким подарком от Сулеймана Керимова. Уверен, теперь жалоб на работу скорой медицинской помощи в городе станет меньше, время прибытия бригад станет короче, а качество оказываемых услуг выше», — сказал глава города Хизри Абакаров, вручая паспорта от новых автомобилей главным врачам станции скорой помощи и Центральной городской больницы.

Читайте также: Автопарк карет скорой помощи Дагестана увеличится на 70 автомобилей

Напомним, в декабре 2018 года Дагестан получил 24 новые кареты скорой медпомощи, которые были куплены за счёт средств из федерального бюджета. В 2019 году власти республики выделят из региональной казны 250 млн рублей на приобретение ещё 70 единиц медицинского автотранспорта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в рамках федерального проекта по развитию санитарной авиации в конце весны 2019 года Дагестан получит два вертолёта с медицинскими модулями «Ансат» и «Ми-8АМТ». Авиатранспорт с реанимационным оборудованием позволит транспортировать больных из отдаленных и труднодоступных районов, а также оказывать экстренную помощи прямо на борту.

Читайте также: Дагестану выделят два вертолёта для «воздушной» скорой помощи