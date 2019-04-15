Калининград, 15 апреля, 2019, 17:31 — ИА Регнум. В Калининградской области во время оперативно-профилактической операции «Нелегал» только за одни сутки выявлено 95 нарушителей миграционного законодательства, сообщила сегодня, 15 апреля, пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

За один день полицейские проверили 1,5 тыс. иностранных граждан. 82 иностранца привлечены к административной ответственности за нарушение правил пребывания в РФ, в отношении 13 составлены протоколы за нарушение трудовой деятельности в РФ.

В последнем случае лица привлечены за фиктивную постановку на учёт, фиктивную регистрацию иностранного гражданина и подделку документов.